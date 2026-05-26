Глава ФСБ рассказал о ситуации на внешних рубежах СНГ

- Александр Бортников заявил о непростой ситуации на внешних рубежах СНГ и внутри Содружества.
- По словам директора ФСФ, угрозы растут по многим направлениям: международный терроризм, политический и религиозный экстремизм, организованная преступность и наркоторговля, кибернападения и информационная война.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Ситуация на внешних рубежах СНГ и внутри Содружества непростая, угрозы растут по многим направлениям, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Обстановка на внешних рубежах СНГ и внутри Содружества складывается непростая. Угрозы растут по многим направлениям – международный терроризм, политический и религиозный экстремизм, организованная преступность и наркоторговля, кибернападения и информационная война", - сказал Бортников, выступая на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
