Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
16.04.2019
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики

Россияне считают Мышкина и Маргариту самыми нишевыми героями русской классики

  Князь Лев Николаевич Мышкин из романа "Идиот" и Маргарита из произведения "Мастер и Маргарита" стали самыми "нишевыми" героями русской классической литературы по результатам исследования книжного сервиса "Литрес".
  Среди литературных направлений метамодернизм лидирует в рейтинге "нишевых" жанров с 41% голосов участников исследования.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Князь Лев Николаевич Мышкин из романа "Идиот" и Маргарита из произведения "Мастер и Маргарита" стали самыми "нишевыми" героями русской классической литературы, следует из результатов исследования книжного сервиса "Литрес", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитики провели опрос, посвященный одному из главных трендов социальных сетей 2026 года - "нишевости", под которой подразумевается стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. Респондентам предлагалось оценить свое отношение к этому явлению, а также назвать литературных героев, которые, по их мнению, олицетворяют данный тренд.
По мнению респондентов, "нишевые" произведения чаще всего встречаются в современной прозе (30%). Кроме того, 28% опрошенных отнесли к таким книгам фэнтези, а 25% - фантастику. Среди литературных направлений лидирует метамодернизм - его назвали "нишевым" 41% участников исследования, далее следуют постмодернизм (37%) и соцреализм (28%).
В рейтинге "нишевых" мужских персонажей, помимо князя Мышкина, второе место занял Воланд (27%), а третье - нигилист Евгений Базаров из романа "Отцы и дети" (23%). Среди героинь, кроме Маргариты, в тройку вошли Эллочка-людоедка (22%) и Анна Каренина (21%).
Согласно результатам исследования, большинство опрошенных - 79% положительно относятся к "нишевости", если необычность хобби соответствует внутреннему миру человека. При этом 56% респондентов назвали "нишевым" свой литературный вкус, 46% - хобби, а 45% - музыкальные предпочтения.
Некоторые проявления нарочитой индивидуальности, напротив, вызывают у пользователей скепсис. Так, стиль речи считают "нишевым" 26% опрошенных, стиль в одежде - 25%, а предпочтения в еде и напитках - 24%.
Как отмечают аналитики, "нишевость" в литературе отражает интерес читателей к сложным, нестандартным персонажам, которые ярко выделяются на фоне общества и демонстрируют индивидуальный взгляд на мир.
