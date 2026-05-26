Россияне назвали самых нишевых героев русской классики

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Князь Лев Николаевич Мышкин из романа "Идиот" и Маргарита из произведения "Мастер и Маргарита" стали самыми "нишевыми" героями русской классической литературы, следует из результатов исследования книжного сервиса "Литрес", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Аналитики провели опрос, посвященный одному из главных трендов социальных сетей 2026 года - "нишевости", под которой подразумевается стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. Респондентам предлагалось оценить свое отношение к этому явлению, а также назвать литературных героев, которые, по их мнению, олицетворяют данный тренд.

По мнению респондентов, "нишевые" произведения чаще всего встречаются в современной прозе (30%). Кроме того, 28% опрошенных отнесли к таким книгам фэнтези, а 25% - фантастику. Среди литературных направлений лидирует метамодернизм - его назвали "нишевым" 41% участников исследования, далее следуют постмодернизм (37%) и соцреализм (28%).

В рейтинге "нишевых" мужских персонажей, помимо князя Мышкина, второе место занял Воланд (27%), а третье - нигилист Евгений Базаров из романа "Отцы и дети" (23%). Среди героинь, кроме Маргариты, в тройку вошли Эллочка-людоедка (22%) и Анна Каренина (21%).

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных - 79% положительно относятся к "нишевости", если необычность хобби соответствует внутреннему миру человека. При этом 56% респондентов назвали "нишевым" свой литературный вкус, 46% - хобби, а 45% - музыкальные предпочтения.

Некоторые проявления нарочитой индивидуальности, напротив, вызывают у пользователей скепсис. Так, стиль речи считают "нишевым" 26% опрошенных, стиль в одежде - 25%, а предпочтения в еде и напитках - 24%.