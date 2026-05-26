Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокат Кира Корума заявила, что эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, на которой Александр Галицкий якобы высказывает симпатии к киевскому режиму.

Суд не исследовал аудиозапись, которую представили адвокаты, отметила она.

В качестве доводов иска Генпрокуратуры были положены утверждения бывшей жены Алии Галицкой, которая ссылалась на аудиозапись.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Эксперты усмотрели признаки монтажа в аудиозаписи, на которой инвестор Александр Галицкий якобы высказывает симпатии к киевскому режиму, после обнародования которой фонд Almaz Capital* был признан экстремистским и запрещен в России, заявила адвокат бизнесмена Кира Корума.

« "Суд не исследовал аудиозапись, которую представили адвокаты Галицкой , где якобы Галицкий говорит о симпатии к киевскому режиму. Эксперты установили, что запись имеет признаки монтажа", - сказала Корума в Мосгорсуде , где во вторник рассматривается апелляционная жалоба на решение по иску Генпрокуратуры

Как указывалось в иске, в 2008 году Галицкий в штате Калифорния США , основал венчурный фонд Almaz Capital Partners* ("Алмаз Кэпитал Партнерс"*), специализирующийся на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна.

Тверской суд Москвы в марте по иску Генпрокуратуры признал экстремистским и запретил деятельность объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс"*. Кроме того, было изъято имущество на сумму около 8 миллиардов рублей у Галицкого и связанных с ним лиц: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье , а также более 7 миллиардов рублей на банковских счетах.

Адвокаты Галицкого заявляли в суде, что в качестве доводов иска Генпрокуратуры были положены утверждения бывшей жены Алии Галицкой, которая ссылалась на аудиозапись и на основе которой были сделаны выводы об экстремистской деятельности фонда.

Александр Галицкий в 2025 году стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов, после ареста по которому она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе.