Галицкий после начала СВО вывез три миллиарда рублей из России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий после начала спецоперации выводил полученную прибыль в Швейцарию и Турцию, а также снял 3 миллиарда рублей в российском банке наличными и вывез их в неизвестном направлении, следует из данных прокуратуры в распоряжении РИА Новости.

Мосгорсуд во вторник утвердил решение районного суда по иску Генпрокуратуры в части изъятия всех активов Александра Галицкого , кроме единственного жилья, а также о признании фонда "Алмаз-Кэпитал Партнерс, ЛТД"* (Almaz Capital Partners)* экстремистским объединением.

"Как следует из материалов дела, от части своих активов с 2022 года, когда началось СВО, Галицкий начал успешно избавляться — либо формально, используя доверенных лиц, либо реально. Прибыль, которую Галицкий получал, выводил либо за рубеж, в том числе в Швейцарию Турцию , либо обналичивал. Причем очень интересно, как у него получается снимать по 3 миллиарда за 3 дня в " Газпромбанке ", а потом непонятно на каких машинах вывозить эти денежные средства и в каком направлении", — указывала прокуратура.

Защита намерена обжаловать решение в кассации. Адвокаты указывали, что суд не исследовал аудиозапись, где якобы Галицкий говорит о симпатии к киевскому режиму. Речь идет о записи разговора между инвестором и его бывшей супругой Алией, стенограмма которой была положена в основу решения первой инстанции, указывали юристы. На основе этой записи были сделаны выводы об экстремистской деятельности фонда.

В прошлом году Галицкий стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов у инвестора. После ареста она покончила с собой в подмосковном изоляторе.