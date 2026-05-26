Галицкий после начала СВО вывез три миллиарда рублей из России

23:54 26.05.2026
Инвестор Галицкий после начала СВО снял 3 млрд рублей наличными и вывез из РФ

Инвестор Александр Галицкий. Архивное фото
  • Александр Галицкий выводил полученную прибыль в Швейцарию и Турцию, а также снял три миллиарда рублей в российском банке наличными и вывез их в неизвестном направлении.
  • Защита намерена обжаловать решение в кассации, указывая на то, что суд не исследовал аудиозапись разговора, которая была положена в основу решения первой инстанции.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий после начала спецоперации выводил полученную прибыль в Швейцарию и Турцию, а также снял 3 миллиарда рублей в российском банке наличными и вывез их в неизвестном направлении, следует из данных прокуратуры в распоряжении РИА Новости.
Мосгорсуд во вторник утвердил решение районного суда по иску Генпрокуратуры в части изъятия всех активов Александра Галицкого, кроме единственного жилья, а также о признании фонда "Алмаз-Кэпитал Партнерс, ЛТД"* (Almaz Capital Partners)* экстремистским объединением.
"Как следует из материалов дела, от части своих активов с 2022 года, когда началось СВО, Галицкий начал успешно избавляться — либо формально, используя доверенных лиц, либо реально. Прибыль, которую Галицкий получал, выводил либо за рубеж, в том числе в Швейцарию и Турцию, либо обналичивал. Причем очень интересно, как у него получается снимать по 3 миллиарда за 3 дня в "Газпромбанке", а потом непонятно на каких машинах вывозить эти денежные средства и в каком направлении", — указывала прокуратура.
Защита намерена обжаловать решение в кассации. Адвокаты указывали, что суд не исследовал аудиозапись, где якобы Галицкий говорит о симпатии к киевскому режиму. Речь идет о записи разговора между инвестором и его бывшей супругой Алией, стенограмма которой была положена в основу решения первой инстанции, указывали юристы. На основе этой записи были сделаны выводы об экстремистской деятельности фонда.
В прошлом году Галицкий стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов у инвестора. После ареста она покончила с собой в подмосковном изоляторе.
* Деятельность объединения признана экстремистской и запрещена на территории России.
