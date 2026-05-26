Галицкий обжалует решение по иску Генпрокуратуры

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры о признании "Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД" экстремистским объединением и изъятии активов на сумму 6,2 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости его адвокат Кира Корума.

Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистским и запретил деятельность объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс" (Almaz Capital Partners). Как следует из иска Генпрокуратуры , фонд инвестировал в стартап-проекты, которые участвовали в финансировании ВСУ

Также суд изъял у Галицкого и связанных с ним лиц активы стоимостью, по оценкам прокуратуры, 8 миллиардов рублей. В доход государства было обращение все имущество, кроме единственного жилья инвестора. Также государству был передан сервис по продаже подержанных авто CarPrice, который принадлежал ООО" Селаникар".

Мосгорсуд во вторник утвердил решение, изменив лишь в части взыскания активов, снизив сумму на 1,9 миллиарда рублей.

"Мы не согласны с оглашенной резолютивной частью определения суда апелляционной инстанции и после ознакомления с мотивировкой планируем его обжаловать в кассации", - сказала адвокат бизнесмена.

Она напомнила, что суд не исследовал аудиозапись, которую представили адвокаты бывшей супруги инвестора Алии Галицкой, где якобы Галицкий говорит о симпатии к киевскому режиму. В качестве доводов в иск Генпрокуратуры были положены утверждения бывшей жены, адвокаты которой представляли аудиозапись в суде о разделе имущества и определении места жительства детей, и на основе которой были сделаны выводы об экстремистской деятельности фонда.

« "Несмотря на ходатайство, суд так и не истребовал и не прослушал носитель с аудиозаписью, на которой, по утверждению административного истца, был записан разговор Галицкого А.В. с Галицкой А.Ж., стенограмма которого была положена в основу решения первой инстанции. Такая ситуация представляет собой опасный прецедент вынесения судебных актов в отношении кого-либо без исследования собственно первичного доказательства", - добавила Корума.