Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту, сообщил прокурор - РИА Новости, 26.05.2026
15:17 26.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Бизнесмен Александр Галицкий после заседания Тверского суда в Москве
Бизнесмен Александр Галицкий после заседания Тверского суда в Москве. Архивное фото
  • Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту вскоре после решения суда о признании его фонда "Алмаз Кэпитал Партнерс"* экстремистским объединением, сообщил прокурор.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту вскоре после решения суда, признавшего его фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс"* экстремистским объединением и изъявшего имущество на 8 миллиардов рублей, заявил прокурор в Мосгорсуде.
"Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну", - заявил прокурор на заседании, где рассматриваются апелляционные жалобы на решение по иску Генпрокуратуры.
Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистским и запретил деятельность объединения "Алмаз Кэпитал Партнерс"* (Almaz Capital Partners). Как следует из иска Генпрокуратуры, фонд инвестировал в стартап-проекты, которые участвовали в финансировании ВСУ.
Также суд изъял имущество на сумму около 8 миллиардов рублей у Галицкого и связанных с ним лиц: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье, более 7 миллиардов рублей на банковских счетах. Кроме того, государству был передан сервис по продаже подержанных авто CarPrice, который принадлежал ООО" Селаникар".
Александр Галицкий в 2025 году стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов, после ареста по которому она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе.
* Деятельность объединения признана экстремистской и запрещена на территории России.
