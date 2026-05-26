Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту, сообщил прокурор

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Инвестор Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту вскоре после решения суда, признавшего его фонд "Алмаз Кэпитал Партнерс"* экстремистским объединением и изъявшего имущество на 8 миллиардов рублей, заявил прокурор в Мосгорсуде.
"Через два дня он в нарушение обеспечительных мер по делу использует свой голландский паспорт и уезжает через Белоруссию, покидает страну", - заявил прокурор на заседании, где рассматриваются апелляционные жалобы на решение по иску Генпрокуратуры.
Также суд изъял имущество на сумму около 8 миллиардов рублей у Галицкого и связанных с ним лиц: недвижимость, земельные участки в Москве и Подмосковье, более 7 миллиардов рублей на банковских счетах. Кроме того, государству был передан сервис по продаже подержанных авто CarPrice, который принадлежал ООО" Селаникар".
Александр Галицкий в 2025 году стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией Галицкой. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов, после ареста по которому она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе.
* Деятельность объединения признана экстремистской и запрещена на территории России.
