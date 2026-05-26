Алексей Фурсин: легенды о славянских богах популярны у геймеров в Азии

Видеоигры про былинные сказания, легенды о богатырях и славянских богах очень популярны у геймеров в странах Азии, сообщил РИА Новости руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. Также в интервью агентству он рассказал, какие театры в этом году ждет модернизация, и как будет выглядеть новый вольер для панды Катюши из московского зоопарка. Беседовала Ольга Овчинникова.

— Алексей Анатольевич, в конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь нового Креативного кластера Сколково — Московский кластер видеоигр и анимации. За прошедшие месяцы увидели ли вы повышение интереса к кластеру?

— Мы регулярно получаем новые заявки от разработчиков, желающих стать резидентами Московского кластера видеоигр и анимации: это и небольшие студии, и крупные игроки, заинтересованные в локализации производства и развитии своих проектов. Более 40 компаний присоединились к кластеру еще в конце прошлого года, когда его торжественно открыл мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин. Сегодня эта инфраструктурная площадка объединяет более 50 резидентов. Главная задача, которую мы ставили перед собой, — создать для индустрии единую среду, где можно было бы создавать качественный российский видеоигровой и анимационный контент, который был бы востребован и на внутреннем, и на международном рынках. Важно, что это инфраструктура полного цикла – с офисными помещениями, специальным оборудованием для производства видеоигр и анимации, пространствами для проведения мероприятий и привлечения целевой аудитории. На площадке есть студия захвата движения для создания анимации и цифрового контента, студия звукозаписи, студия фотограмметрии для создания моделей персонажей с детализированными структурами, просмотровый зал с экраном высокого разрешения, лекторий, киберспортивная арена, коворкинг для начинающих разработчиков. В этом плане аналогов Московскому кластеру видеоигр и анимации в мире нет. И, кстати, кластер уже стал центром притяжения не только для профессионалов индустрии, но и для целевой, довольно многочисленной аудитории – поклонников видеоигр. К слову, по данным имеющихся исследований на 2024 год количество пользователей видеоигр в Москве составляло около восьми миллионов человек, то есть больше половины жителей столицы. Побывать в кластере могут все желающие — для этого мы начали проводить "Киберсубботы". Каждый месяц в один из выходных и для профессионалов, и для любителей проходят тематические программы, лекции, мастер-классы. Любой желающий может бесплатно прийти и протестировать игры, пообщаться с создателями проектов, посетить лекции о разработке видеоигр. На этой же площадке встречаются опытные представители отрасли и те, кто хотел бы развиваться в видеоигровой и анимационной индустрии: студенты, начинающие разработчики. Мы провели уже четыре таких "Киберсубботы", их посетили больше 20 тысяч человек.

— Насколько знаю, одним из преимуществ кластера для разработчиков должны были стать и определенные льготные условия.

— Все верно. И для начинающих игроков рынка это довольно ощутимая поддержка. Стоимость аренды в первый год работы компании в кластере составляет 1,2 тысячи рублей за квадратный метр в год. Это значительно ниже средних рыночных показателей. Резиденты также могут претендовать на льготы Фонда "Сколково" — освобождение от налога на прибыль, снижение страховых взносов.

— Как вы оцениваете сегодня эту индустрию: начинает ли она прогрессировать?

— У индустрии видеоигр в России в этом плане много общего с индустрией кино, 2022 год и уход из страны крупных отраслевых игроков, с одной стороны, стал испытанием для отрасли в целом, но с другой – дал возможности роста для отечественных производителей контента. Даже для тех, кто на тот момент вообще не занимал никакой ниши на рынке. По всем показателям в этой отрасли мы видим кратный рост. С 2022 по 2024 годы число компаний в отрасли в столице выросло более чем на 33% и составило более 260 организаций, а выручка московских видеоигровых компаний увеличилась больше, чем в полтора раза: с 67 до 104 миллиардов рублей. При этом доля Москвы в совокупной выручке российских студий тоже растет. Если четыре года назад она составляла 52%, то, по последним данным, этот показатель приблизился к 60%.

— Если говорить о международном рынке, насколько это интересно московским разработчикам? И к каким нашим продуктам выражают интерес зарубежные геймеры и компании?

— Выход на международный рынок для нас в целом интересен. И не только как возможность роста для наших компаний. Искренне считаю видеоигры одним из наиболее универсальных на международном уровне видов контента. Он востребован пользователями разного возраста, разных национальностей и интересов по всему миру. Видеоигры даже не всегда нуждаются в переводе. И, кстати, совсем необязательно должны соответствовать национальным традициям и культурному коду конкретной страны. Например, для нас по итогам участия в нескольких отраслевых выставках в Китае, Индонезии, Японии, Индии стал настоящим открытием огромный интерес азиатских пользователей к нашим играм на основе славянского фольклора и русской мифологии. Наши былинные сказания, легенды о богатырях и славянских богах очень популярны у геймеров в этих странах.

— Эта популярность имеет какой-то экономический эффект для разработчиков?

— Конечно, я сейчас не буду выделять какую-то конкретную тематическую категорию видеоигр. Но в целом по итогам участия наших студий в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, которые мы организуем по программе "Московский видеоигровой экспорт", московские компании заключили экспортные контракты на общую сумму более одного миллиарда рублей. Вполне реальные продажи созданных в нашем городе видеоигр в самые разные страны мира. Москва, кстати, тоже становится точкой выстраивания мостов и партнерских отношений в этой сфере. В 2025 году мы впервые провели Московскую международную неделю видеоигр, в ней участвовали предприниматели в том числе из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Наши столичные студии заключили тогда 15 соглашений о сотрудничестве.

— Если говорить в целом про культурное взаимодействие с другими странами, с кем сейчас развиваем партнерство? И в каких направлениях?

— У нас сразу несколько таких направлений. И не только в сфере видеоигр и других креативных индустрий. В прошлом году мы впервые запустили цикл международных и национальных проектов в музеях, а в этом – продолжили развивать это направление. Буквально последние дни — до 31 мая — работает выставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине". Ее открыли в Музее Москвы совместно со Столичным музеем Китая. Это большой проект, который дополнили и российские музеи — Эрмитаж, Кунсткамера, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и другие.

В октябре этого года в Москву приедет из Китая выставка "Терракотовые воины: наследие первого императора". На ней будут представлены подлинные объекты наследия ЮНЕСКО. Эксперты называют их восьмым чудом света. Это действительно важное, значимое событие для культурной жизни столицы. В последний раз в Москву привозили элементы Терракотовой армии в 2008 году, почти 20 лет назад. До 2030 года планируем также провести обменные выставки с музеями Мексики, Бразилии и других стран.

Мы продолжаем принимать зарубежных музыкантов, артистов на наших концертных площадках – и в рамках международных фестивалей, и в рамках отдельных визитов к нам зарубежных звёзд. Как заявлял ранее Сергей Семенович Собянин, только в прошлом году в лучших залах Москвы выступили более 80 артистов и коллективов из 24 стран мира. И это двустороннее сотрудничество. Наших музыкантов очень гостеприимно встречают за рубежом. Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и Театра танца "Гжель" с успехом выступают по всему миру.

— Какие международные выступления трупп театров планируются в этом году?

— Наши театры продолжают расширять географию зарубежных гастролей. В 2025 году столичные коллективы представили свои постановки в Китае, Вьетнаме, Тунисе, Армении и в других странах. В ближайших планах театров — гастрольные выезды в Таиланд и ряд других стран. Как раз сейчас утверждается гастрольный график на период межсезонья.

— Как раз в межсезонье в этом году в столице пройдет уже третий сезон фестиваля "Театральный бульвар". Что нового готовите для зрителей?

— В этот год фестиваль входит с уже состоявшимся даже на мировом уровне брендом. Пожалуй, наряду с овациями и любовью зрителей очень важный для нас результат в том, что "Театральный бульвар" стал престижным событием, в котором многие творческие коллективы стремятся принять участие. В этот раз мы впервые запустили специальный прием и отбор заявок, чтобы в итоге представить нашим зрителям лучшие программы со всей страны и из зарубежных стран. Многие города и страны, кстати, в этом году будут представлены впервые. Например, дебютантами фестиваля станут театры из Владивостока, Хабаровска, Абакана, Тюмени, Смоленска. Третий сезон фестиваля стартует уже через несколько дней – 30 мая. И снова продлится все лето — до 30 августа. Уже завершаем строительство сцен, в том числе новых. Главной станет сцена на Пушкинской набережной в Парке Горького. Еще одна новая локация откроется чуть позже — это амфитеатр на Царской набережной в Коломенском. Впервые появится передвижная сцена "Дилижанс", она будет работать по выходным в разных районах Москвы.

Буквально накануне мы анонсировали программу первых недель фестиваля. На фестивале покажут свои лучшие спектакли студенты театральных вузов России. Еще мы получили большое количество заявок от негосударственных театров из Москвы и регионов. Благодаря "Театральному бульвару" эти коллективы получают доступ к большим площадкам и публике. А сам фестиваль начинает влиять на развитие театральной сферы в целом, давая независимым коллективам возможность продвижения в самом центре Москвы на сценах Международного открытого театрального фестиваля.

Еще одна особенность этого сезона – расширение музыкальной программы. В прошлом году нас об этом неоднократно просили. Включили в программу оперные и балетные постановки, спектакли в жанре оперетты и мюзикла, выступления джазовых коллективов, сольные концерты и перформансы.

—Больше года в столице работает сервис "Мосбилет" и действуют новые правила посещения театров. Сколько билетов уже продано?

— За прошедшее время сервис "Мосбилет" стал неотъемлемой частью культурной жизни москвичей. Мы видим, что он востребован: с момента запуска сервиса уже продано более пяти миллионов билетов. Для нас было принципиально важно сделать его максимально удобным и прозрачным: без наценок, с понятной системой покупки. Сегодня через "Мосбилет" можно приобрести билеты на выставки, спектакли, экскурсии — фактически это свыше 24 тысяч разных мероприятий.

Но мы продолжаем развивать сервис. Одним из важных шагов в прошлом году стал запуск программы лояльности — мы интегрировались в городскую программу "Миллион призов". Участники могут обменять баллы лояльности на скидки при покупке билетов. Для нас это еще один способ популяризации театрального искусства и других видов культурного досуга.

— Какая задача по развитию театров стоит в этом году? Ждут ли нас еще какие-то серьезные нововведения? Возможно, кадровые изменения или масштабные реставрации?

— Точно продолжим работу по модернизации зданий театров — Театра Олега Табакова, Театра имени Моссовета и Московского академического театра сатиры ("Прогресс-сцена Армена Джигарханяна").

Что касается кадровой политики, это живой процесс, как и во всех других сферах. Мы постоянно анализируем показатели работы театров, их популярность у зрителей, наличие качественного и востребованного репертуара. Задача департамента – не вмешиваясь в творческую часть, создавать условия для развития театров, комфортного пребывания в них зрителей — а это и ремонт, и сервис, и сопутствующие услуги. И еще одна важная задача – создавать условия для появления на наших сценах качественных, успешных спектаклей – через поддержку в создании новых постановок, привлечение молодых талантов, сотрудничество с регионами. Любые решения в этой сфере основываются на этих целях и задачах.

— В марте Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии в этом году нового вольерного комплекса для панды Катюши. Можете ли рассказать об этом подробнее?