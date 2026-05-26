ФСБ и КГБ Белоруссии сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 бомб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ и КГБ Белоруссии в начале 2026 года сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств.
- По словам директора ФСБ России Александра Бортникова, подобные операции свидетельствуют о масштабах угроз с украинского направления.
ИРКУТСК, 26 мая — РИА Новости. В начале года российские и белорусские спецслужбы предотвратили организованную Украиной попытку ввезти в Россию более 500 взрывных устройств, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
По словам Бортникова, подобные операции свидетельствуют о масштабах угроз с украинского направления.
Глава ФСБ отметил, что украинские спецслужбы используют территории соседних с Россией государств для заброски диверсантов и средств террора. Кроме того, они вербуют наемников по всему миру, вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность и ведут тотальную работу по воздействию на население стран СНГ в интернете, в том числе через разветвленную структуру "кол-центров".
Накануне ФСБ сообщила, что вместе со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардией предотвратила попытку теракта в порту Усть-Луга. На корпусе газовоза "Аррхениус", прибывшем из Бельгии, нашли магнитные мины, предположительно производства НАТО.