ФСБ и КГБ Белоруссии сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 бомб - РИА Новости, 26.05.2026
09:08 26.05.2026 (обновлено: 10:06 26.05.2026)
  • ФСБ и КГБ Белоруссии в начале 2026 года сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств.
  • По словам директора ФСБ России Александра Бортникова, подобные операции свидетельствуют о масштабах угроз с украинского направления.
ИРКУТСК, 26 мая — РИА Новости. В начале года российские и белорусские спецслужбы предотвратили организованную Украиной попытку ввезти в Россию более 500 взрывных устройств, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов", — сказал он на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По словам Бортникова, подобные операции свидетельствуют о масштабах угроз с украинского направления.
Глава ФСБ отметил, что украинские спецслужбы используют территории соседних с Россией государств для заброски диверсантов и средств террора. Кроме того, они вербуют наемников по всему миру, вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность и ведут тотальную работу по воздействию на население стран СНГ в интернете, в том числе через разветвленную структуру "кол-центров".
Сама Украина превратилась в полигон по испытанию новых видов вооружений и отработки новых методов войны "под чужим флагом", под плотной опекой Запада она стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве СНГ, добавил Бортников.
Накануне ФСБ сообщила, что вместе со Следственным комитетом, Минобороны и Росгвардией предотвратила попытку теракта в порту Усть-Луга. На корпусе газовоза "Аррхениус", прибывшем из Бельгии, нашли магнитные мины, предположительно производства НАТО.
