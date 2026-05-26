09:06 26.05.2026
Бортников рассказал о формировании "пояса" наркопроизводства

ФСБ: формируется пояс наркопроизводства "Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о формировании «пояса» наркопроизводства «Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран».
  • Афганские наркоторговцы переключаются на производство синтетических наркотиков.
  • Транснациональная преступность распространяет свое влияние на территории центральноазиатских республик, где создаются лаборатории по производству новых видов наркотиков и налаживаются каналы транзита в Россию и страны Запада.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников, говоря о производстве наркотиков в Азии, сообщил, что сейчас фактически формируется "пояс" наркопроизводства "Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран".
Представляется целесообразным совместное предметное взаимодействие с Афганистаном по направлению борьбы с наркотрафиком, отметил директор ФСБ на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
"Афганские наркоторговцы переключаются на производство "синтетики". Фактически речь идет о формировании "пояса" наркопроизводства "Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран". Причастная к этому транснациональная преступность распространяет свое влияние и на территории центральноазиатских республик, где создается все большее число лабораторий по производству новых видов наркотиков, налаживаются каналы транзита в Россию и страны Запада", - сказал Бортников.
АфганистанРоссияАзияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
