В Красноярске проходит форум для предпринимателей

КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Региональный форум "Мой бизнес. Дни предпринимательства – 2026", где предприниматели, эксперты и инвесторы обсуждают актуальные вопросы ведения бизнеса, проходит в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В течение недели для предпринимателей, самозанятых, экспертов, инвесторов и инноваторов проходили образовательные интенсивы, круглые столы и мастер-классы по актуальным вопросам ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Во вторник на пленарном заседании ведущие эксперты и представители органов власти обсудили вызовы и возможности для бизнеса в новых экономических условиях. В своем приветственном слове губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что в регионе продолжается системная работа по поддержке и развитию предпринимательства.

В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" бесплатно оказывается адресная поддержка по повышению производительности труда. Уже более 150 предприятий края приняли участие в проекте, обеспечив прирост производительности на 15%. С 2022 года в крае эффективно реализуется отдельная программа для малого бизнеса по повышению производительности труда, участие в которой приняли более 50 малых предприятий. Отмечается, что эта практика признана одной из лучших в стране.

Для сокращения времени на подготовку специалистов в крае реализуются федеральный проект "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" и краевой проект "Профессионалитет для всех".

В крае продолжает действовать система господдержки. Сейчас акценты помощи переориентированы с запуска новых бизнесов на развитие существующих малых и средних предприятий. В рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" реализуются инструменты льготного кредитования, а также "зонтичных" поручительств государственных микрофинансовых и гарантийных организаций.

Особое внимание уделяется технологическим компаниям. Также Красноярский край активно участвует в федеральной инициативе по созданию и развитию промышленных парков. Один из них находится в Железногорске.

Благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в регионе непрерывно идет поиск новых рынков сбыта и стимулирование поставок товаров местных производителей за рубеж.

Уделяется внимание финансовой и нефинансовой поддержке молодежного и социального предпринимательства, развитию бизнеса в муниципальных образованиях. Оказывается содействие предпринимательским инициативам участников СВО.

Котюков напомнил, что в крае действуют особые условия налоговой политики: с начала этого года для снижения административной нагрузки в регионе введен специальный режим - автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Подводя итог своего выступления, губернатор подчеркнул, что открытый диалог между властью и бизнесом важен для того, чтобы напрямую услышать потребности предпринимателей и вместе выработать решения, которые смогут стать достойным ответом на любую ситуацию в экономике.

"В условиях трансформации экономики нам нужны системные решения, а не разовые меры. Мы будем развивать инфраструктуру, упрощать административные процедуры и делать все, чтобы вести бизнес у нас было комфортно и перспективно. Наша цель – сделать Красноярский край регионом с благоприятным предпринимательским климатом", - сказал глава региона.