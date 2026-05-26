Фицо рассказал об иске Словакии против запрета на газ из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что к иску Словакии против запрета на импорт в Европейский союз газа из России могут присоединиться и другие европейские страны.
- Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.
- Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
БРАТИСЛАВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что к иску Словакии против запрета на импорт в Европейский союз газа из РФ могут присоединиться и другие европейские страны.
"Мы подали иск против Европейской комиссии из-за RePowerEU: в 2027 году должен быть прекращен импорт российского газа. Мы подали иск и чувствуем себя сильными, потому что нам многие говорят, что у нас очень сильные аргументы", - сказал Фицо на видеозаписи, которая опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* во вторник.
"Многие премьеры мне намекают, что, возможно, присоединятся", - добавил он.
По словам Фицо, Еврокомиссия в вопросе отказа от российского газа должна была получить согласие всех государств-членов Европейского союза, а не принимать такое решение квалифицированным большинством, как это было сделано.
Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной
13 мая, 17:30