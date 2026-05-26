В Маниле и Себу стартовали "Дни Москвы в Филиппинах"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Филиппинах проходят "Дни Москвы", они организованы в Маниле и Себу, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей.

Мероприятия проводятся до 29 мая.

Их программа стартовала с подписания программы сотрудничества между властями Москвы и филиппинской столицей на период с 2026 по 2028 годы. В рамках документа охвачены различные направления развития: от модернизации транспортных систем до здравоохранения и соцзащиты. Также сотрудничество подразумевает увеличение связей в сферах науки, предпринимательства, культуры, туризма и других.

Помимо этого, в рамках форума в честь 50-летия установления дипломатических отношений двух стран министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин расскажет о потенциале в сфере инвестиционной политики города. Также он поделится информацией о проектах, которые город делает для улучшения жизни граждан. Помимо этого, будет функционировать фотовыставка о сотрудничестве РФ и Филиппин, а также двух столиц – Москвы и Манилы.

Также пройдет "Российско-Филиппинский шахматный турнир", в нем встретятся школы России и Филиппин. Так, 20 лучших шахматистов из азиатской страны будут участвовать в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Иваном Поповым.

Далее делегация Москвы посетит Себу. Две стороны подпишут программу сотрудничества на период с 2026 по 2028 годы. Ранее программа сотрудничества между правительством Москвы и городом Себу на 2024-2027 годы была подписана в августе 2024 года в онлайн-режиме.

Отмечается, что сотрудничество Москвы и Филиппин имеет развивающуюся историю. Так, первая программа о сотрудничества между властями Москвы и Манилы была подписана 30 января 2023 года. Она действовала с 2023 по 2025 годы.