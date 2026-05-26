Рейтинг@Mail.ru
В Маниле и Себу стартовали "Дни Москвы в Филиппинах" - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 26.05.2026
В Маниле и Себу стартовали "Дни Москвы в Филиппинах"

"Дни Москвы в Филиппинах" начались в Маниле и Себу

© Фото : Пресс-Служба АНО "МЦМС"В Маниле и Себу стартовали "Дни Москвы в Филиппинах"
В Маниле и Себу стартовали Дни Москвы в Филиппинах - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Пресс-Служба АНО "МЦМС"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Филиппинах проходят "Дни Москвы", они организованы в Маниле и Себу, сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей.
Мероприятия проводятся до 29 мая.
Их программа стартовала с подписания программы сотрудничества между властями Москвы и филиппинской столицей на период с 2026 по 2028 годы. В рамках документа охвачены различные направления развития: от модернизации транспортных систем до здравоохранения и соцзащиты. Также сотрудничество подразумевает увеличение связей в сферах науки, предпринимательства, культуры, туризма и других.
Помимо этого, в рамках форума в честь 50-летия установления дипломатических отношений двух стран министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин расскажет о потенциале в сфере инвестиционной политики города. Также он поделится информацией о проектах, которые город делает для улучшения жизни граждан. Помимо этого, будет функционировать фотовыставка о сотрудничестве РФ и Филиппин, а также двух столиц – Москвы и Манилы.
Также пройдет "Российско-Филиппинский шахматный турнир", в нем встретятся школы России и Филиппин. Так, 20 лучших шахматистов из азиатской страны будут участвовать в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Иваном Поповым.
Далее делегация Москвы посетит Себу. Две стороны подпишут программу сотрудничества на период с 2026 по 2028 годы. Ранее программа сотрудничества между правительством Москвы и городом Себу на 2024-2027 годы была подписана в августе 2024 года в онлайн-режиме.
Отмечается, что сотрудничество Москвы и Филиппин имеет развивающуюся историю. Так, первая программа о сотрудничества между властями Москвы и Манилы была подписана 30 января 2023 года. Она действовала с 2023 по 2025 годы.
Ранее делегация Москвы приняла участие в Российско-китайском ЭКСПО.
 
МанилаСебуМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала