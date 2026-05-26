В соцсетях раскритиковали Ferrari за его первый электрокар

РИМ, 26 мая – РИА Новости. Пользователи сервиса микроблогов Х раскритиковали итальянского автопроизводителя Ferrari за его первый электрокар Luce, который не понравился им ни ценой, ни цветом на презентации, суперкар стоимостью 645 тысяч долларов даже назвали "люксовой рисоваркой", заметил корреспондент РИА Новости.

Одна из самых популярных записей сравнивает новый суперкар с японским Nissan Leaf, который выполнен в аналогичном голубого цвета кузове и похож на него очертаниями. Пользователь привел цены на оба автомобиля: 645 тысяч долларов за Ferrari против 35 тысяч за Nissan.

« "Я, конечно, все могу понять, но Ferrari на официальной презентации голубая???", - задается вопросом из один из блогеров. В аналогичной записи суперкар называют "рисоваркой Люкс".

Другие пользователи обратили внимание, что "за весь проморолик машины она не двигается ни на сантиметр".

"Никогда бы не подумал, что скажу это про Ferrari, но это один из самых уродливых дизайнов электромобилей в истории, и он может стать вашим за 640 тысяч долларов, ха-ха", - написал один из англоязычных авторов.

"Ferrari Luce больше похож не на суперкар, а на бюджетный Nissan или T oyota", - заявил другой пользователь.