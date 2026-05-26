В соцсетях раскритиковали Ferrari за его первый электрокар
16:27 26.05.2026
В соцсетях раскритиковали Ferrari за его первый электрокар

РИА Новости: в соцсетях назвали первый электрокар Ferrari рисоваркой за $645 тыс

© REUTERS / FerrariПервый электрокар Ferrari Luce
Первый электрокар Ferrari Luce
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи сервиса микроблогов Х раскритиковали Ferrari за его первый электрокар Luce.
  • Электрокар не понравился пользователям ни ценой, ни цветом.
  • Его стоимость составляет 645 тысяч долларов, а цвет — голубой.
РИМ, 26 мая – РИА Новости. Пользователи сервиса микроблогов Х раскритиковали итальянского автопроизводителя Ferrari за его первый электрокар Luce, который не понравился им ни ценой, ни цветом на презентации, суперкар стоимостью 645 тысяч долларов даже назвали "люксовой рисоваркой", заметил корреспондент РИА Новости.
Одна из самых популярных записей сравнивает новый суперкар с японским Nissan Leaf, который выполнен в аналогичном голубого цвета кузове и похож на него очертаниями. Пользователь привел цены на оба автомобиля: 645 тысяч долларов за Ferrari против 35 тысяч за Nissan.
"Я, конечно, все могу понять, но Ferrari на официальной презентации голубая???", - задается вопросом из один из блогеров. В аналогичной записи суперкар называют "рисоваркой Люкс".
Другие пользователи обратили внимание, что "за весь проморолик машины она не двигается ни на сантиметр".
"Никогда бы не подумал, что скажу это про Ferrari, но это один из самых уродливых дизайнов электромобилей в истории, и он может стать вашим за 640 тысяч долларов, ха-ха", - написал один из англоязычных авторов.
"Ferrari Luce больше похож не на суперкар, а на бюджетный Nissan или Toyota", - заявил другой пользователь.
Модель, получившая название Luce ("Свет"), получила внешний облик от бюро LoveForm бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва. Акции компании после презентации упали на 6%.
