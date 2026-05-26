Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о требовании Ирана для переговоров с США - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 26.05.2026 (обновлено: 14:47 26.05.2026)
СМИ узнали о требовании Ирана для переговоров с США

Fars: Иран для переговоров потребовал от США разморозить его зарубежные активы

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не будет вести переговоры с США, пока они не разблокируют его зарубежные активы, передает Fars.
ТЕГЕРАН, 26 мая – РИА Новости. Тегеран считает невозможным и не будет вести переговоры с Вашингтоном, пока Соединенные Штаты не разблокируют зарубежные активы Ирана, передает иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.
Иранское агентство IRNA сообщило в понедельник, что в Доху прибыла иранская делегация, чтобы обсудить переговорный процесс с США. Одновременно с визитом в Катар прибыл и глава ЦБ Ирана для обсуждения вопроса разблокировки иранских активов.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Рубио после ударов США по объектам Ирана заявил, что проливы будут открыты
Вчера, 05:48
"Без разблокировки замороженных иранских активов никакие переговоры невозможны", - заявил источник агентству Fars.
Источник отметил, что между Ираном и США оставались серьезные разногласия по поводу начала переговоров, а именно о том, как Ирану получить доступ к своим заблокированным активам. Именно сейчас, по словам источника Fars, этот вопрос разрешается при посредничестве Катара.
Ранее во вторник агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Иран потребовал от США разморозить активы Ирана суммой в 24 миллиарда долларов, при этом Тегеран настаивает, что половина этой суммы должна быть переведена Ирану сразу после объявления меморандума о взаимопонимании, а остальная часть – в течение следующих 60 дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Иран пригрозил США нефтью по 200 долларов за баррель
Вчера, 09:47
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала