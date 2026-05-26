СМИ узнали о требовании Ирана для переговоров с США

ТЕГЕРАН, 26 мая – РИА Новости. Тегеран считает невозможным и не будет вести переговоры с Вашингтоном, пока Соединенные Штаты не разблокируют зарубежные активы Ирана, передает иранское агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.
"Без разблокировки замороженных иранских активов никакие переговоры невозможны", - заявил источник агентству Fars.
Источник отметил, что между Ираном и США оставались серьезные разногласия по поводу начала переговоров, а именно о том, как Ирану получить доступ к своим заблокированным активам. Именно сейчас, по словам источника Fars, этот вопрос разрешается при посредничестве Катара.
Ранее во вторник агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Иран потребовал от США разморозить активы Ирана суммой в 24 миллиарда долларов, при этом Тегеран настаивает, что половина этой суммы должна быть переведена Ирану сразу после объявления меморандума о взаимопонимании, а остальная часть – в течение следующих 60 дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.