Краткий пересказ от РИА ИИ
- И. о. постпреда России при ЕС Карена Малаяна вызвали в дипломатическую службу ЕС.
- Малаян довел до ЕС содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года о ударах по гражданскому населению России и информацию о террористической атаке на колледж в Старобельске.
- Информация была передана с фотоматериалами по итогам поездки уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и группы иностранных журналистов в Старобельск 24 мая.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Постпредство РФ при ЕС подтвердило РИА Новости вызов и.о. постпреда Карена Малаяна в дипломатическую службу ЕС, он довел до Брюсселя данные о террористической атаке на колледж в Старобельске, сообщили РИА Новости в постпредстве.
«
"Можем подтвердить (вызов - ред.). И.о. постпреда России при ЕС К.К. Малаян довел до есовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России, передал информацию о террористической атаке на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP), включая фотоматериалы по итогам поездки уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и группы иностранных журналистов в Старобельск 24 мая", - сообщил собеседник агентства.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер сообщила, что и.о постпреда России при Евросоюзе был вызван службой.
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
13 декабря 2025, 06:28