СМИ: в ЕС надеются начать прямые переговоры по членству Украины до саммита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Евросоюзе надеются начать прямые переговоры с Украиной по ее членству до следующего саммита, который пройдет 18–19 июня, пишет Euractiv.
- Многое зависит от позиции нового правительства Венгрии, так как при предыдущем премьере страна накладывала вето.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. В Евросоюзе надеются начать прямые переговоры с Украиной по членству до следующего саммита Европейского совета, который пройдет 18-19 июня, пишет издание Euractiv со ссылкой на еврочиновника.
"В столицах по-прежнему надеются одобрить открытие хотя бы одного переговорного кластера - первого официального шага на пути Киева к членству в ЕС - до саммита (Европейского совета - ред.), который состоится в следующем месяце", - сказано в статье.
Отмечается, что многое теперь зависит от позиции нового правительства Венгрии, так как при предыдущем премьере Викторе Орбане страна накладывала вето на начало прямых переговоров о членстве Украины.
Economist сообщал, что страны ЕС сомневаются в возможности присоединения Украины к союзу из-за ее коррумпированности. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признавал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.