Почти три миллиона избирателей проголосовали в первый день праймериз ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ В первый день предварительного голосования "Единой России" проголосовали 2,9 миллиона избирателей.

Лидерами по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в регионе стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра.

Предварительное голосование продлится до 31 мая.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В первый день предварительного голосования "Единой России" проголосовали 2,9 миллиона избирателей, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Отмечается, что это 2,6% от общего числа избирателей по стране.

"Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году", - цитируют Якушева на сайте партии.

В публикации также отметили, что сейчас в системе предварительного голосования числится 10,5 миллиона человек. Регистрация продлится до 29 мая.