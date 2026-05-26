Почти три миллиона избирателей проголосовали в первый день праймериз ЕР
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Выборы в Государственную думу
 
08:38 26.05.2026
Почти три миллиона избирателей проголосовали в первый день праймериз ЕР

Якушев: в первый день праймериз ЕР проголосовали 2,9 миллиона человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первый день предварительного голосования "Единой России" проголосовали 2,9 миллиона избирателей.
  • Лидерами по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в регионе стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра.
  • Предварительное голосование продлится до 31 мая.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В первый день предварительного голосования "Единой России" проголосовали 2,9 миллиона избирателей, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"На предварительном голосовании "Единой России" в первый день проголосовали 2,9 миллиона избирателей", - приводятся слова Якушева на сайте партии.
Отмечается, что это 2,6% от общего числа избирателей по стране.
Наиболее активно голосуют жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. Лидерами по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в регионе стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра, говорится в сообщении.
"Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году", - цитируют Якушева на сайте партии.
В публикации также отметили, что сейчас в системе предварительного голосования числится 10,5 миллиона человек. Регистрация продлится до 29 мая.
В понедельник "Единая Россия" дала старт предварительному голосованию по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы. Голосование продлится до 31 мая.
Выборы в Государственную думу · Политика · Ростовская область · Чукотский автономный округ · Ямал · Владимир Якушев · Единая Россия
 
 
