10:49 26.05.2026
Энергоснабжение в Белгороде, нарушенное из-за обстрела ВСУ, восстановили

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергоснабжение в Белгороде, нарушенное из-за украинского обстрела, восстановлено.
  • По данным оперштаба, на 10:00 электроэнергия подана во все дома Белгорода.
БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Энергоснабжение в Белгороде, нарушенное в результате украинского обстрела, восстановлено, сообщили в оперштабе региона.
В понедельник оперштаб сообщал, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу, пострадал один мирный житель. По информации врио губернатора Александра Шуваева, из-за атак более 35 тысяч жителей Белгорода остались без электричества и водоснабжения, восстановительные работы велись непрерывно.
"По данным ресурсных организаций, на 10.00 во все дома Белгорода подана электроэнергия", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
