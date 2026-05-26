Энергоснабжение в Белгороде, нарушенное из-за обстрела ВСУ, восстановили

БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Энергоснабжение в Белгороде, нарушенное в результате украинского обстрела, восстановлено, сообщили в оперштабе региона.
В понедельник оперштаб сообщал, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу, пострадал один мирный житель. По информации врио губернатора Александра Шуваева, из-за атак более 35 тысяч жителей Белгорода остались без электричества и водоснабжения, восстановительные работы велись непрерывно.
"По данным ресурсных организаций, на 10.00 во все дома Белгорода подана электроэнергия", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.