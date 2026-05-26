Госдума одобрила проект о бесплатном ЭКО для ветеранов и их жен - РИА Новости, 26.05.2026
20:02 26.05.2026
Госдума одобрила проект о бесплатном ЭКО для ветеранов и их жен

Госдума одобрила проект о бесплатном ЭКО для ветеранов боевых действий и их жен

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий и их женам права на бесплатное применение вспомогательных репродуктивных технологий.
  • Законопроект разработан для поддержки ветеранов и их семей, в частности, для решения вопроса о возможности проведения процедуры ЭКО женами участников СВО.
  • После смерти ветерана его вдова сможет получить помощь бесплатно при наличии криоконсервированного биологического материала супруга и нотариально удостоверенного согласия на его использование.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на ветеранов боевых действий и их жен право на бесплатное применение вспомогательных репродуктивных технологий в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Законопроект разработан в целях расширения мер поддержки ветеранов боевых действий и их семей. В сопроводительных документах к проекту отмечается, что в настоящее время жены участников СВО в разных регионах страны стали поднимать вопрос о возможности проведения процедуры ЭКО: мужчины уходят защищать Родину, и многие еще не успели стать отцами, а во время короткого отпуска это не всегда становится возможным, и в случае гибели супругов жены лишаются возможности родить от них детей.
Законопроектом предлагается предусмотреть в качестве меры социальной поддержки право ветеранов и их жен применить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий бесплатно за счет программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. При этом забор и криоконсервация биологического материала, согласно проекту, осуществляется самостоятельно и за их счет.
После смерти ветерана вдова также будет вправе получить такую помощь бесплатно при наличии криоконсервированного биологического материала супруга и данного при его жизни нотариально удостоверенного согласия на использование его биологического материала в постмортальном периоде.
Также обеспечивается право детей, рожденных с применением ВРТ в постмортальный период (когда со дня смерти супруга матери ребенка до дня рождения ребенка прошло более 300 дней), на установление отцовства и получение производных от него мер социальной поддержки, к примеру пенсии по потере кормильца. Эти вопросы будут урегулированы иным законопроектом, предусматривающим последовательные изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния".
Порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий для ветеранов боевых действий и их жен будет определяться приказом министерства здравоохранения РФ. Порядок финансирования проектируемых расходных обязательств будет установлен правительством России. Законопроект, по мнению его авторов, будет способствовать укреплению и поддержке семей ветеранов боевых действий, а также демографической политики страны в целом.
