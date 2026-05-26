Госдума одобрила проект о бесплатном ЭКО для ветеранов и их жен

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить на ветеранов боевых действий и их жен право на бесплатное применение вспомогательных репродуктивных технологий в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Законопроект разработан в целях расширения мер поддержки ветеранов боевых действий и их семей. В сопроводительных документах к проекту отмечается, что в настоящее время жены участников СВО в разных регионах страны стали поднимать вопрос о возможности проведения процедуры ЭКО: мужчины уходят защищать Родину, и многие еще не успели стать отцами, а во время короткого отпуска это не всегда становится возможным, и в случае гибели супругов жены лишаются возможности родить от них детей.

Законопроектом предлагается предусмотреть в качестве меры социальной поддержки право ветеранов и их жен применить процедуры вспомогательных репродуктивных технологий бесплатно за счет программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. При этом забор и криоконсервация биологического материала, согласно проекту, осуществляется самостоятельно и за их счет.

После смерти ветерана вдова также будет вправе получить такую помощь бесплатно при наличии криоконсервированного биологического материала супруга и данного при его жизни нотариально удостоверенного согласия на использование его биологического материала в постмортальном периоде.

Также обеспечивается право детей, рожденных с применением ВРТ в постмортальный период (когда со дня смерти супруга матери ребенка до дня рождения ребенка прошло более 300 дней), на установление отцовства и получение производных от него мер социальной поддержки, к примеру пенсии по потере кормильца. Эти вопросы будут урегулированы иным законопроектом, предусматривающим последовательные изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния".