Мурашко рассказал о наработках вакцины против нового штамма Эболы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России есть наработки вакцины против нового штамма вируса Эбола, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"У нас сегодня уже созданы наработки по новому штамму вакцины", — заявил он на международном форуме по безопасности, проходящем на площадке "Live Арена".
Вирус передается от диких животных и затем распространяется среди людей. Первые симптомы болезни: лихорадка, мышечные спазмы, цефалгия и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов считает маловероятным распространение вируса в России. По его словам, для этого в стране нет подходящих климатических условий, а также не водятся плотоядные летучие мыши — природный резервуар инфекции.