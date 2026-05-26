Мурашко рассказал о наработках вакцины против нового штамма Эболы
14:48 26.05.2026 (обновлено: 15:48 26.05.2026)
Мурашко рассказал о наработках вакцины против нового штамма Эболы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В России есть наработки вакцины против нового штамма вируса Эбола, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"У нас сегодня уже созданы наработки по новому штамму вакцины", — заявил он на международном форуме по безопасности, проходящем на площадке "Live Арена".
Вспышка Эболы штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран. По последним данным, число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.
Вирус передается от диких животных и затем распространяется среди людей. Первые симптомы болезни: лихорадка, мышечные спазмы, цефалгия и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов считает маловероятным распространение вируса в России. По его словам, для этого в стране нет подходящих климатических условий, а также не водятся плотоядные летучие мыши — природный резервуар инфекции.
РоссияЗдоровье - ОбществоДемократическая Республика КонгоУгандаМихаил МурашкоРаспространение лихорадки Эбола
 
 
