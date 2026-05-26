Рейтинг@Mail.ru
Посол Уганды рассказал о помощи России в борьбе с Эболой - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 26.05.2026
Посол Уганды рассказал о помощи России в борьбе с Эболой

Посол Кизиге: Россия помогает Уганде в борьбе с Эболой

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПробирки с пробами крови в лаборатории
Пробирки с пробами крови в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Пробирки с пробами крови в лаборатории . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия помогает Уганде в борьбе с вирусом Эбола.
  • В Уганде находятся российские мобильные лаборатории, сейчас они на границе с Демократической Республикой Конго.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия помогает Уганде в борьбе с вирусом Эбола, там находятся российские мобильные лаборатории, сейчас они на границе с Демократической Республикой Конго, заявил РИА Новости посол страны в Москве Мозис Кизиге.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Штамм Эболы Бундибугио распространяется в названных странах. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.
"В последние годы Уганда смогла усовершенствовать методы борьбы с Эболой. В том числе, с поддержкой России, например, у нас есть мобильные лаборатории, которые используются… для борьбы с Эболой. Сейчас они находятся на границе", - сказал посол на полях Международного форума по безопасности.
Больница Кибули в столице Уганды - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Россиянам рекомендовали взвешивать риски при поездках в Уганду из-за Эболы
00:07
 
Здоровье - ОбществоУгандаРоссияДемократическая Республика КонгоРаспространение лихорадки Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала