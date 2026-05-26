Посол Уганды рассказал о помощи России в борьбе с Эболой

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия помогает Уганде в борьбе с вирусом Эбола, там находятся российские мобильные лаборатории, сейчас они на границе с Демократической Республикой Конго, заявил РИА Новости посол страны в Москве Мозис Кизиге.