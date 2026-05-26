Посол Уганды рассказал о помощи России в борьбе с Эболой

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия помогает Уганде в борьбе с вирусом Эбола, там находятся российские мобильные лаборатории, сейчас они на границе с Демократической Республикой Конго, заявил РИА Новости посол страны в Москве Мозис Кизиге.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Штамм Эболы Бундибугио распространяется в названных странах. Число предполагаемых случаев заражения превысило 900, включая 101 подтвержденный.
"В последние годы Уганда смогла усовершенствовать методы борьбы с Эболой. В том числе, с поддержкой России, например, у нас есть мобильные лаборатории, которые используются… для борьбы с Эболой. Сейчас они находятся на границе", - сказал посол на полях Международного форума по безопасности.