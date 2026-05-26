Задержанная в Дубае с наркотиками россиянка считает, что ее подставили

БРЯНСК, 26 мая - РИА Новости. Россиянка Карина из Ивановской области, которую задержали в аэропорту Дубая с чемоданом наркотиков, считает, что ее подставили, рассказала РИА новости мама девушки.

В середине мая в аэропорту Дубая с чемоданом, в котором оказались 17 килограммов наркотиков, задержали девушку Карину из Ивановской области , которая последнее время жила и работала в Таиланде . Как рассказала агентству ее мама Татьяна, этот чемодан принадлежал спутнику девушки, британскому гражданину, с которым она на два дня прилетела в ОАЭ из Бангкока

"Он то ли уговорил ее ехать… На два дня, на выходные и обратно", - рассказала женщина.

По словам Татьяны, ее дочь была знакома со своим спутником и доверяла ему. Именно он занимался оформлением билетов и регистрацией на рейс. Татьяна, ссылаясь на разговор с дочерью, рассказала, что мужчина оформил свой багаж на Карину.

Татьяне показалось странным, что Карина и ее спутник вылетали из Бангкока, хотя девушка жила на Пхукете , а ехали в аэропорт они из разных мест.

"В аэропорту ее спутник был с другом… У него было два чемодана, один - большой, другой - поменьше. И у друга был чемодан большой… Они шли по "зеленому коридору"… Карина ехала с ручной кладью, у нее не было багажа… Мужчины поменялись чемоданами, и ее это насторожило… И они пошли на посадку", - рассказала мать девушки.

По словам женщины, ее дочь в полете волновалась, не понимая, зачем мужчины обменялись чемоданами, но предположила, что один просто помогал другому. По прилете в Дубай к путешественникам подошли сотрудники аэропорта и попросили открыть чемоданы.

"Он открывал чемоданы сам, на чемоданах - кодовые замки, он набирал код, вел себя как хозяин чемоданов… Один чемодан… содержимое - мужские вещи, а второй чемодан - какие-то черные пакеты… И когда открыли пакеты и Карина увидела там такое… До нее дошло… что это такое. У нее такой шок с ней случился… В итоге их задержали", - поделилась историей своей дочери Татьяна.

По словам женщины, Карина задается вопросом, как ей доказать, что ее подставили, и она готова пройти детектор лжи. Россиянку задержали, потому что чемодан был оформлен как ее багаж. При этом, как отметила Татьяна, и сотрудники службы безопасности аэропорта, и те силовики, которые впоследствии сопровождали пару, спрашивали у мужчины, зачем он так поступил с девушкой.