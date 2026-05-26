Более 30 домовладений подтоплено в Ингушетии из-за дождей

НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Более 30 домовладений и 27 придворовых территорий оказались подтоплены из-за сильных дождей в двух населенных пунктах Ингушетии, пострадавших нет, сообщило региональное ГУМЧС РФ.

"По состоянию на 14.00 25 мая, в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильные осадки) произошло подтопление: 15 домов и 27 придворовых территорий в г. Карабулак; 22 домовладений в с.п. Троицкое (ул. Шефская)… Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Сунжа заполнен пруд, что может привести к подтоплению прилегающих территорий.

"По оперативной информации, выхода рек из берегов на данный момент не зафиксировано", - добавили в ведомстве.