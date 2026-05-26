Более 30 домовладений подтоплено в Ингушетии из-за дождей
00:23 26.05.2026 (обновлено: 00:24 26.05.2026)
Более 30 домовладений подтоплено в Ингушетии из-за дождей

Более 30 домов подтоплено в двух населенных пунктах Ингушетии из-за дождей

Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 30 домовладений и 27 придворовых территорий подтоплены из-за сильных дождей в двух населенных пунктах Ингушетии.
  • В городе Карабулак подтоплены 15 домов и 27 придворовых территорий, в сельском поселении Троицкое — 22 домовладения.
  • Все муниципальные образования региона переведены в режим повышенной готовности, спасатели организовали непрерывный мониторинг обстановки.
НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Более 30 домовладений и 27 придворовых территорий оказались подтоплены из-за сильных дождей в двух населенных пунктах Ингушетии, пострадавших нет, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"По состоянию на 14.00 25 мая, в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильные осадки) произошло подтопление: 15 домов и 27 придворовых территорий в г. Карабулак; 22 домовладений в с.п. Троицкое (ул. Шефская)… Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе Сунжа заполнен пруд, что может привести к подтоплению прилегающих территорий.
"По оперативной информации, выхода рек из берегов на данный момент не зафиксировано", - добавили в ведомстве.
По его данным, все муниципальные образования региона переведены в режим повышенной готовности, спасатели организовали непрерывный мониторинг обстановки.
