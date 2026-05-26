Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказала, сколько будет стоить доллар летом - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 26.05.2026
Аналитик рассказала, сколько будет стоить доллар летом

РИА Новости: летом курс доллара будет колебаться в коридоре 72-76 рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова считает, что курс доллара не опустится до 65 рублей.
  • По мнению эксперта, летом курс доллара будет колебаться в коридоре 72–76 рублей.
  • К концу года российская валюта, по оценке Алины Попцовой, может ослабнуть до 82–85 рублей за доллар.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Курс доллара в ближайшее время не опустится до 65 рублей, а летом будет колебаться в коридоре 72–76 рублей, оценила для РИА Новости аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта по 22 мая - упал на 14,05 рубля, или на 16,56%: с 84,84 рубля до 70,79 рубля. Внебиржевой курс американской валюты опускался в прошлую среду до 70,08 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года. На этом фоне появились прогнозы падения доллара до 65 рублей. Пока курс стабилизируется немного выше локальных минимумов.
Купюра долларов США - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Аналитик объяснил, куда пойдет доллар при падении до 70 рублей
23 мая, 02:10
"Сценарий ухода курса к 65 рублям за доллар выглядит маловероятным. Даже несмотря на текущий сильный фундаментальный фон для рубля, рынок уже близок к уровням, где начинается постепенное восстановление спроса на валюту со стороны населения и импорта. Сейчас мы уже наблюдаем оживление интереса к покупке валюты на фоне сезона отпусков и привлекательного курса, хотя пока этого недостаточно, чтобы развернуть тенденцию", - говорит аналитик.
В ближайшие месяцы поддержку рублю продолжат оказывать высокие нефтяные цены и рост экспортной выручки, считает она. "Мы не ожидаем существенной коррекции цен на нефть вниз в ближайшие один-два квартала. Даже в случае деэскалации в Ормузе масштаб повреждений энергетической инфраструктуры и необходимость восполнения стратегических резервов будут удерживать нефтяные котировки на повышенных уровнях", - говорит Попцова.
Хотя импорт может постепенно восстановиться, в том числе за счет сезонного спроса на туристические услуги, рост экспорта продолжит поддерживать торговый профицит, считает она.
"Полагаем, что в летние месяцы курс доллара может колебаться в диапазоне 72–76 рублей, а к концу года российская валюта способна ослабнуть до 82–85 рублей за доллар", - резюмирует Попцова.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
СМИ: рубль возглавил мировой рейтинг валют, укрепившихся к доллару
19 мая, 13:34
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала