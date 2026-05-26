В Госдуме рассказали, почему в квитанциях за ЖКХ может появиться долг - РИА Новости, 26.05.2026
03:17 26.05.2026
В Госдуме рассказали, почему в квитанциях за ЖКХ может появиться долг

РИА Новости: долг в квитанциях за ЖКХ может появиться из-за задержки платежа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долг в квитанциях за услуги ЖКХ может появиться из-за задержки платежа.
  • Деньги могут идти из банка в банк до трех рабочих дней, а при оплате по QR-коду — до суток, в этот период в квитанции может отображаться задолженность.
  • Еще одна распространенная причина появления долга в квитанции — ошибка в реквизитах, в таком случае нужно обратиться в банк или сервис, через который проводилась оплата, чтобы уточнить статус платежа и вернуть средства.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Долг в квитанциях за услуги ЖКХ может появиться из-за задержки платежа, а также из-за ошибки в реквизитах, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Иногда в квитанции появляется долг за ЖКХ, хотя вы все оплатили. Одна из причин - задержка платежа. Деньги могут идти из банка в банк до трех рабочих дней, а при оплате по QR-коду - до суток. В этот период в квитанции может отображаться задолженность", - сказал Колунов.
По словам парламентария, важно сохранить чек об оплате. Он добавил, что после зачисления средств корректировка происходит автоматически, однако если через месяц долг не исчез, стоит обратиться в управляющую компанию или расчетный центр и показать подтверждение оплаты.
"Еще одна распространенная причина - ошибка в реквизитах. Если данные вводятся вручную, можно случайно указать, например, неверный лицевой счет. В таком случае нужно сразу обратиться в банк или сервис, через который проводилась оплата, чтобы уточнить статус платежа и вернуть средства", - заключил он.
Сергей КолуновГосдума РФ
 
 
