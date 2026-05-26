Рейтинг@Mail.ru
Додон назвал Лукашенко большим патриотом Молдавии, чем Санду - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 26.05.2026
Додон назвал Лукашенко большим патриотом Молдавии, чем Санду

Додон: Лукашенко является большим патриотом Молдавии, чем Санду

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Партии социалистов, бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является большим патриотом Молдавии, чем нынешний молдавский президент Майя Санду.
  • Игорь Додон выразил боль и разочарование по поводу того, что Лукашенко понимает некоторые вещи лучше, чем действующий президент Молдавии.
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является большим патриотом Молдавии, чем нынешний молдавский президент Майя Санду, заявил председатель Партии социалистов, бывший молдавский президент Игорь Додон.
"Для меня как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы… Для меня это, знаете, на душе больно", - сказал Додон в ходе встречи с Лукашенко, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
Досадно, что нынешний президент Молдавии не понимает того, что понимает Лукашенко, добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Лукашенко выразил обеспокоенность слухами о будущем Молдавии
Вчера, 14:39
 
В миреМолдавияБелоруссияАлександр ЛукашенкоИгорь ДодонМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала