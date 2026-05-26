Додон назвал Лукашенко большим патриотом Молдавии, чем Санду

МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является большим патриотом Молдавии, чем нынешний молдавский президент Майя Санду, заявил председатель Партии социалистов, бывший молдавский президент Игорь Додон.
"Для меня как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы… Для меня это, знаете, на душе больно", - сказал Додон в ходе встречи с Лукашенко, его слова приводит белорусское госагентство Белта.
Досадно, что нынешний президент Молдавии не понимает того, что понимает Лукашенко, добавил он.