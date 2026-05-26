Четыре боевика ВСУ получили до 23 лет за обстрел мирных жителей в ДНР

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Четыре боевика ВСУ осуждены за жестокое обращение с населением, покушение на убийство мирных жителей и повреждение имущества в ДНР на сроки от 21 до 23 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете России.

Как отмечается, следствие и суд установили, что в 2020-2021 годах Мищенко отдавал приказы об обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры. В результате атак мирные жители не пострадали, так как смогли укрыться, однако дома и хозпостройки были повреждены.