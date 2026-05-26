21:12 26.05.2026
Четыре боевика ВСУ получили до 23 лет за обстрел мирных жителей в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды. Архивное фото
  • Четыре боевика ВСУ осуждены за жестокое обращение с населением, покушение на убийство мирных жителей и повреждение имущества в ДНР.
  • Мищенко отдавал приказы об обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры в 2020–2021 годах.
  • Мищенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, Сивцу – 22 года, Труфину – 23 года и Журе – 21 год.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Четыре боевика ВСУ осуждены за жестокое обращение с населением, покушение на убийство мирных жителей и повреждение имущества в ДНР на сроки от 21 до 23 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете России.
Как отмечается, следствие и суд установили, что в 2020-2021 годах Мищенко отдавал приказы об обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры. В результате атак мирные жители не пострадали, так как смогли укрыться, однако дома и хозпостройки были повреждены.
"Вынесен приговор украинским военнослужащим за покушение на убийство мирных жителей и обстрелы гражданской инфраструктуры в ДНР. Приговором суда Мищенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, Сивцу – 22 года, Труфину – 23 года и Журе – 21 год. Отбывать его фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
