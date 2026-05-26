Российские компании стали активно включать диспансеризацию в программы ДМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские компании активно включают диспансеризацию и онко-скрининг в программы ДМС для сотрудников.

На конец 2025 года 34% работодателей включили программы диспансеризации и скринингов в свои пакеты ДМС.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские компании стали активно включать в программы добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников диспансеризацию и онко-скриниг, говорится в исследовании страхового брокера "А.Р.С. Консалтинг", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Программы диспансеризации и скринингов остаются одним из ключевых направлений расширения пакетов: на конец 2025 года их включили в свои программы 34% работодателей", - говорится в исследовании.

По данным авторов, 94% существующих в российских компаниях программ ДМС включают онкологическую помощь, при том, что пациенты в России могут получить ее бесплатно в рамках ОМС.

Эксперты отмечают, что в 2025 году каждая третья компания увеличила страховые суммы или расширила покрытие по страхованию персонала, в том числе на случай критических заболеваний, а 11% компаний реализуют улучшение программ в 2026 году. При этом работодатели часто решают включить онкострахование в пакет поддержки лишь тогда, когда случается страховое событие, и компании сталкиваются с необходимостью экстренной поддержки сотрудника.

Согласно исследованию, в структуре заболеваемости среди застрахованных сотрудников наиболее часто встречается злокачественное новообразование молочной железы – 29% случаев. Также фиксируются много случаев злокачественных новообразований шейки матки (10%), щитовидной железы (8%), меланомы кожи (7%) и предстательной железы (7%). Кроме того, часто диагностируются онкологические заболевания легких, желудка и кишечника.