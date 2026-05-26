Рейтинг@Mail.ru
Российские компании стали активно включать диспансеризацию в программы ДМС - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 26.05.2026
Российские компании стали активно включать диспансеризацию в программы ДМС

Компании стали активно включать диспансеризацию и онко-скрининг в программы ДМС

© Depositphotos.com / DragonImages Медицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Depositphotos.com / DragonImages
Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские компании активно включают диспансеризацию и онко-скрининг в программы ДМС для сотрудников.
  • На конец 2025 года 34% работодателей включили программы диспансеризации и скринингов в свои пакеты ДМС.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские компании стали активно включать в программы добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников диспансеризацию и онко-скриниг, говорится в исследовании страхового брокера "А.Р.С. Консалтинг", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Программы диспансеризации и скринингов остаются одним из ключевых направлений расширения пакетов: на конец 2025 года их включили в свои программы 34% работодателей", - говорится в исследовании.
Женщина с онкологией на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Названа средняя стоимость лечения рака в России
5 марта, 07:57
По данным авторов, 94% существующих в российских компаниях программ ДМС включают онкологическую помощь, при том, что пациенты в России могут получить ее бесплатно в рамках ОМС.
Эксперты отмечают, что в 2025 году каждая третья компания увеличила страховые суммы или расширила покрытие по страхованию персонала, в том числе на случай критических заболеваний, а 11% компаний реализуют улучшение программ в 2026 году. При этом работодатели часто решают включить онкострахование в пакет поддержки лишь тогда, когда случается страховое событие, и компании сталкиваются с необходимостью экстренной поддержки сотрудника.
Согласно исследованию, в структуре заболеваемости среди застрахованных сотрудников наиболее часто встречается злокачественное новообразование молочной железы – 29% случаев. Также фиксируются много случаев злокачественных новообразований шейки матки (10%), щитовидной железы (8%), меланомы кожи (7%) и предстательной железы (7%). Кроме того, часто диагностируются онкологические заболевания легких, желудка и кишечника.
Сумма выплат по одному страховому случаю варьируется от 200 000 до 10 000 000 рублей в зависимости от тяжести заболевания, объема необходимого лечения и условий конкретной программы страхования.
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС
21 января, 04:47
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала