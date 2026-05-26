Врач рассказала, почему после низкоуглеводной диеты вес возвращается

Краткий пересказ от РИА ИИ Низкоуглеводная диета приводит к использованию кетоновых тел в качестве основного источника энергии.

При возвращении к обычному рациону после низкоуглеводной диеты вес может вернуться к прежнему состоянию или даже увеличиться.

Отказ от углеводов влияет на работу щитовидной железы и репродуктивную функцию.

ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Основным источником энергии для человека при низкоуглеводной диете становятся кетоновые тела, что приводит не только к потере веса, но и к обратному эффекту при возвращении к обычному рациону, сообщила РИА Новости кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха Екатерина Баньковская.

Низкоуглеводная диета - система питания, при которой человек уменьшает количество углеводов в еде до 50 граммов в день и начинает есть больше жирной пищи. Основой рациона становятся мясо, рыба, молочные изделия, овощи, масла растительного происхождения.

"Когда резко снижается получение организмом углеводов, сразу же уменьшается секреция инсулина, и организм входит в катаболическое состояние, высвобождается энергия. Организм в таком состоянии может пробыть недолго. После чего основным источником энергии становятся кетоновые тела, которые представлены в основном ацетоном. В результате человек теряет вес, но незначительно. Если же прекратить диету, то вес практически сразу вернется в прежнее состояние и даже станет больше", - предупредила Баньковская.