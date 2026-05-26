Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, почему после низкоуглеводной диеты вес возвращается - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 26.05.2026 (обновлено: 01:12 26.05.2026)
Врач рассказала, почему после низкоуглеводной диеты вес возвращается

РИА Новости: завершение низкоуглеводной диеты ведет к набору веса

© iStock.com / Panupong PiewklengДевушка на диете
Девушка на диете - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© iStock.com / Panupong Piewkleng
Девушка на диете . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Низкоуглеводная диета приводит к использованию кетоновых тел в качестве основного источника энергии.
  • При возвращении к обычному рациону после низкоуглеводной диеты вес может вернуться к прежнему состоянию или даже увеличиться.
  • Отказ от углеводов влияет на работу щитовидной железы и репродуктивную функцию.
ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Основным источником энергии для человека при низкоуглеводной диете становятся кетоновые тела, что приводит не только к потере веса, но и к обратному эффекту при возвращении к обычному рациону, сообщила РИА Новости кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского политеха Екатерина Баньковская.
Низкоуглеводная диета - система питания, при которой человек уменьшает количество углеводов в еде до 50 граммов в день и начинает есть больше жирной пищи. Основой рациона становятся мясо, рыба, молочные изделия, овощи, масла растительного происхождения.
"Когда резко снижается получение организмом углеводов, сразу же уменьшается секреция инсулина, и организм входит в катаболическое состояние, высвобождается энергия. Организм в таком состоянии может пробыть недолго. После чего основным источником энергии становятся кетоновые тела, которые представлены в основном ацетоном. В результате человек теряет вес, но незначительно. Если же прекратить диету, то вес практически сразу вернется в прежнее состояние и даже станет больше", - предупредила Баньковская.
Собеседница агентства уточнила, что отказ от углеводов влияет на работу щитовидной железы и репродуктивную функцию - у женщин нарушается менструальный цикл, у мужчин понижается тестостерон.
Женщина измеряет талию - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Врач предупредил о смертельной опасности популярной диеты
19 мая, 19:08
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала