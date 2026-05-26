Politico назвала новых возможных кандидатов для диалога Европы с Россией - РИА Новости, 26.05.2026
08:37 26.05.2026 (обновлено: 08:38 26.05.2026)
Politico назвала новых возможных кандидатов для диалога Европы с Россией

Politico: Кошта, Ниинисте и Юнкер могли бы стать переговорщиками от ЕС с Россией

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Politico назвала новых возможных кандидатов для диалога Европы с Россией: Антониу Кошта, Саули Ниинисте и Жан-Клод Юнкер.
  • Главы МИД стран ЕС, как ожидается, обсудят возможность прямого взаимодействия с Россией на неформальной встрече на этой неделе.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией, пишет газета Politico.
Ранее Politico писало, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с РФ.
"Появились и другие имена. Среди них: Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель ЕК Жан-Клод Юнкер", - говорится в сообщении.
По данным издания, главы МИД стран ЕС, как ожидается, обсудят возможность прямого взаимодействия с РФ на неформальной встрече на этой неделе.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
