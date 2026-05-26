В Саратовской области завели дело после гибели двух подростков в ДТП

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели двух подростков, пытавшихся проскочить на мотоцикле перед пассажирским поездом в Саратовской области, сообщает СК РФ.
Авария произошла вечером в понедельник в районе станции Лопуховка. По данным Приволжской железной дороги, водитель с пассажиром выехал в неположенном месте на пути перед приближающимся пассажирским поездом №47 Балаково – Москва. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что оба погибших 2010 года рождения.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного травмирования двух несовершеннолетних 2010 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении Следственного комитета России в канале на платформе "Макс".
Следователь провел осмотр места происшествия и назначил необходимые судебные экспертизы. Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание до семи лет лишения свободы.