Россияне стали меньше беспокоиться о защите своих персональных данных

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доля россиян, предпринимающих хотя бы одну из мер по защите своих персональных данных, в этом году снизилась до 52,4% с 55,7% годом ранее, следует из совместной презентации холдинга "Ромир" и НИУ ВШЭ, представленной в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
"Несмотря на сильный рост опасений, связанных с утечкой персональных данных, доля тех, кто предпринимает хотя бы одну из мер по их защите, сократилась с 58,5% в 2024 и 55,7% в 2025 году до 52,4% в 2026 году", - отмечается в материалах.
По мнению аналитиков, это может быть в том числе связано с тем, что жители страны стали ниже оценивать вероятность наступления рисков, связанных с персональными данными, несмотря на рост обеспокоенности такими происшествиями.
Большинство россиян (51,4%), по данным исследования, замечают усилия хотя бы одного из ключевых участников по защите пользователей в интернете - государства, разработчиков, провайдеров.
Исследование также показало, что специализированными приложениями для обеспечения цифровой безопасности на мобильных устройствах, которые постоянно используются в повседневной жизни, пользуется 55% россиян.
В июне прошлого года в России вступил в силу первый пакет мер против кибермошенников. Он включал порядка 30 инициатив. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, количество киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% впервые на несколько лет, благодаря принятому пакету мер, и, как ожидается, эта тенденция продолжится в текущем году.
