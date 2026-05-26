Россияне стали меньше беспокоиться о защите своих персональных данных

Краткий пересказ от РИА ИИ Доля россиян, предпринимающих хотя бы одну из мер по защите своих персональных данных, снизилась до 52,4% в 2026 году.

Большинство россиян (51,4%) замечают усилия хотя бы одного из ключевых участников по защите пользователей в интернете.

Специализированными приложениями для обеспечения цифровой безопасности на мобильных устройствах пользуется 55% россиян.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доля россиян, предпринимающих хотя бы одну из мер по защите своих персональных данных, в этом году снизилась до 52,4% с 55,7% годом ранее, следует из совместной презентации холдинга "Ромир" и НИУ ВШЭ, представленной в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".

"Несмотря на сильный рост опасений, связанных с утечкой персональных данных, доля тех, кто предпринимает хотя бы одну из мер по их защите, сократилась с 58,5% в 2024 и 55,7% в 2025 году до 52,4% в 2026 году", - отмечается в материалах.

По мнению аналитиков, это может быть в том числе связано с тем, что жители страны стали ниже оценивать вероятность наступления рисков, связанных с персональными данными, несмотря на рост обеспокоенности такими происшествиями.

Большинство россиян (51,4%), по данным исследования, замечают усилия хотя бы одного из ключевых участников по защите пользователей в интернете - государства, разработчиков, провайдеров.

Исследование также показало, что специализированными приложениями для обеспечения цифровой безопасности на мобильных устройствах, которые постоянно используются в повседневной жизни, пользуется 55% россиян.