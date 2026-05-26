20:58 26.05.2026 (обновлено: 21:13 26.05.2026)
Бублик впервые с 2023 года выбыл в первом круге "Ролан Гаррос"

© REUTERS / Benoit Tessier
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 в пользу немца, который занимает 80-е место в мировом рейтинге. Уроженец Гатчины Бублик является десятой ракеткой мира и был посеян на турнире под девятым номером. Теннисисты провели на корте 3 часа 8 минут.
Бублик впервые с 2023 года не смог выйти во второй раунд "Ролан Гаррос". Его лучшим результатом на турнире является выход в четвертьфинал в 2025 году.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Штруфф встретится с победителем матча между португальцем Жайме Фарией и канадцем Денисом Шаповаловым.
Результаты других матчей игрового дня:
Валантен Вашро (Монако, 16-й номер посева) - Тома Форель (Франция, квалификация) - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (8:6);
Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) - Кэмерон Норри (Великобритания, 20) - 7:6 (9:7), 2:0 (снятие британца);
Лернер Тьен (США, 18) - Кристиан Гарин (Чили) - 6:0, 2:6, 6:0, 6:2.
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
