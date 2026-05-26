Бублик впервые с 2023 года выбыл в первом круге "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бублик из Казахстана проиграл Яну-Леннарду Штруффу из Германии в первом круге Открытого чемпионата Франции.
- Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4, 7:5 в пользу Штруффа, который занимает 80-е место в мировом рейтинге, Бублик является десятой ракеткой мира.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Бублик впервые с 2023 года не смог выйти во второй раунд "Ролан Гаррос". Его лучшим результатом на турнире является выход в четвертьфинал в 2025 году.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Штруфф встретится с победителем матча между португальцем Жайме Фарией и канадцем Денисом Шаповаловым.
Результаты других матчей игрового дня:
Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) - Кэмерон Норри (Великобритания, 20) - 7:6 (9:7), 2:0 (снятие британца);
Лернер Тьен (США, 18) - Кристиан Гарин (Чили) - 6:0, 2:6, 6:0, 6:2.