Галузин проведет брифинг для дипкорпуса после заявления об ударах по Киеву

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в среду проведет брифинг для иностранного дипкорпуса в Москве в связи с заявлением российской стороны о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве и призывом эвакуировать зарубежных дипломатов из украинской столицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.