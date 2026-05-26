Галузин проведет брифинг для дипкорпуса после заявления об ударах по Киеву - РИА Новости, 26.05.2026
23:04 26.05.2026
Галузин проведет брифинг для дипкорпуса после заявления об ударах по Киеву

  • Замглавы МИД России Михаил Галузин проведет брифинг для иностранного дипкорпуса в Москве.
  • МИД России призвал зарубежных дипломатов эвакуироваться из Киева.
  • Россия заявила о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин в среду проведет брифинг для иностранного дипкорпуса в Москве в связи с заявлением российской стороны о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве и призывом эвакуировать зарубежных дипломатов из украинской столицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получаем вопросы о том, как им лучше выстроить работу на месте в связи с заявленными обстоятельствами. И для представителей этих стран будет приведен специальный брифинг на уровне заместителя министра иностранных дел, Михаил Юрьевич Галузин завтра встретится с дипломатическим корпусом в Москве. Изложим наши подходы, ответим на вопросы", - сказала она радио "Комсомольская правда".
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
РоссияКиевМоскваМихаил ГалузинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
