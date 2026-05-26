Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт Райнер Браун заявил, что Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях.

Около 35% населения Германии критически относятся к нынешнему курсу на вооружение.

Министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию, в которой Россия определена как главная угроза для безопасности страны и евроатлантического пространства.

БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях и в масштабах, каких в истории ФРГ еще не было, такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

"Мы имеем дело с тотальной милитаризацией страны. Речь идет не просто о безумном наращивании вооружений в плане траты денег. Мы видим милитаризацию абсолютно всех сфер жизни общества: от системы здравоохранения и гражданской обороны до школ и экологических программ. Мы вышли на совершенно новое качество подготовки к войне. Происходящее сейчас имеет такие масштабы, которых в истории ФРГ еще никогда не было", - заявил Браун

По словам Брауна, часть общества в Германии выступает против милитаризации. Согласно всем опросам, около 35% населения критически относятся к нынешнему курсу на вооружение.

"Тем не менее мы должны объективно оценивать реальность и признать: концепция "готовности к войне" и связанное с ней конструирование образа врага в лице России укоренились в немецком обществе и пользуются определенной поддержкой", - добавил он.

Эксперт отметил, что страх перед Россией является мощным инструментом современной немецкой политики, который нельзя недооценивать.

"Этот страх затуманивает разум, вносит ментальный хаос, отвлекает внимание людей от множества других насущных проблем, и к тому же он полностью построен на лжи", - добавил Браун.