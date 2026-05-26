Минск рассказал о попытках дронов ВСУ повредить пограничную инфраструктуру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о попытках украинских БПЛА повредить элементы пограничной инфраструктуры республики.
- Он подчеркнул, что некоторые атаки не являются случайными, а представляют собой попытки поразить объекты инфраструктуры.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские БПЛА пытались повредить элементы пограничной инфраструктуры республики, прикрываясь якобы случайными залетами.
«
"В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами", - сказал Вольфович на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, его слова приводит белорусское госагентство Белта.