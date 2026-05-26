Террористы использовали волнения среди мусульман, заявил Бортников

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Террористы использовали волнения среди мусульман из-за агрессии Израиля против Палестины, ряд таких проявлений спецслужбы СНГ экстренно купировали, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Риски развития ситуации по такому сценарию сегодня несет вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном. Еще до его начала, израильская агрессия против Палестины спровоцировала волнения в мусульманской среде, чем немедленно воспользовались главари международного терроризма. Ряд таких проявлений нам совместно с коллегами из спецслужб стран СНГ пришлось купировать в экстренном порядке", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
