09:13 26.05.2026
Бортников заявил об угрозе безопасности стран СНГ из-за активности НКО

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФСБ России Александр Бортников заявил об угрозе безопасности стран СНГ из-за активности НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами.
  • Бортников отметил, что среди устремлений Лондона — работа со СМИ, фальсификация истории, пропаганда национал-шовинизма и определенных повесток, которая подрывает общие для народов стран СНГ духовно-нравственные ценности.
  • Бортников также обратил внимание на то, что спецслужбы стран Евросоюза под прикрытием гуманитарных проектов наращивают свое присутствие в государствах СНГ и ведут мониторинг ситуации на местах.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Растущая активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами, угрожает безопасности стран СНГ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Помимо вышеперечисленных факторов, непосредственную угрозу для наших стран по-прежнему представляет подрывная деятельность западных некоммерческих организаций. На этом поле видим растущую активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
По его словам, среди первоочередных устремлений Лондона - работа со СМИ, фальсификация истории, пропаганда национал-шовинизма, гендерной и ЛГБТ-повестки*, которая подрывает общие для народов стран СНГ духовно-нравственные ценности.
"Активно продвигаются обменные программы в сфере образования и государственного управления, в целях взращивания нового поколения национальных элит, ориентированных на реализацию западных стратегических установок в ущерб интересам и безопасности стран Содружества", - добавил Бортников.
Кроме того, под прикрытием гуманитарных проектов в области развития институтов гражданского общества, образования, миграции и экологии наращивают свое присутствие в государствах СНГ спецслужбы стран Евросоюза, обратил внимание директор ФСБ. С позиций НКО они ведут мониторинг ситуации на местах, формируют протестный актив, внедряют агентуру влияния на разные уровни власти, рассказал он.
* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
