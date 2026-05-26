Бортников оценил последствия ситуации на Ближнем Востоке
09:12 26.05.2026 (обновлено: 09:23 26.05.2026)
Бортников оценил последствия ситуации на Ближнем Востоке

Бортников: конфликт вокруг Ирана угрожает безопасности стран СНГ

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
  • Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке отразятся на безопасности стран СНГ.
  • Бортников отметил, что эскалация иранского конфликта ведет к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений и угрожает дестабилизацией всего исламского мира.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке самым непосредственным образом отразятся на безопасности стран Содружества Независимых Государств, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Без сомнений, эскалация иранского конфликта, вовлечение в него все большего числа сторон ведут к обострению межрелигиозных и межэтнических отношений, угрожая дестабилизацией всего исламского мира. Последствия расшатывания ситуации на Ближнем Востоке самым непосредственным образом отразятся на безопасности стран Содружества", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
Ближний ВостокРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СодружествоСНГ
 
 
