Запад внедряет в СНГ цифровые лаборатории, заявил Бортников
09:04 26.05.2026
Запад внедряет в СНГ цифровые лаборатории, заявил Бортников

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что западная разведка внедряет внутри СНГ инструменты адресного воздействия на настроения и поведение граждан.
  • Задачи цифровых лабораторий включают сбор и исследование типовых поведенческих профилей населения, выявление «точек напряжения» в обществе и моделирование социальных реакций на различные внешние факторы.
  • По словам Бортникова, это делается с прицелом на реализацию адаптивных сценариев «цветной революции».
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Западная разведка внедряет внутри СНГ инструменты адресного воздействия на настроения и поведение граждан с прицелом на реализацию сценариев "цветной революции", заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Как он заявил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ), западное разведсообщество стоит за программами по созданию на пространстве СНГ сети "цифровых" лабораторий. В задачи лабораторий входят сбор и исследование при помощи технологий ИИ типовых поведенческих профилей населения, выявление "точек напряжения" в обществе, а также моделирование социальных реакций на различные внешние факторы, включая действия органов власти.
"Фактически речь идет о внедрении внутри СНГ инструментов манипулятивного воздействия на настроения и поведение граждан с учетом специфики того или иного государства. Делается это, в том числе, с прицелом на реализацию адаптивных сценариев "цветной революции", - сказал Бортников.
