Запад рассчитывает подорвать страны СНГ изнутри, заявил Бортников

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Запад надеется заблокировать интеграционные процессы в СНГ и подорвать страны Содружества изнутри, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Он выступил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
"Запад рассчитывает заблокировать интеграционные процессы, подорвать страны СНГ изнутри, заставить народы забыть общую историю и стравить между собой, установить здесь свое господство", - сказал Бортников.
Поэтому крайне важно объективно оценивать ситуацию и совместно защищать интересы государств СНГ, которые взаимосвязаны куда сильнее, чем в рамках отношений с любыми внешними игроками, подчеркнул директор ФСБ.