Бортников рассказал о совместной антитеррористической борьбе с Узбекистаном

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. ФСБ вместе с коллегами из Узбекистана пресекли пять нападений террористов в регионах РФ, в том числе в Москве, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена терячейка, планировавшая резонансные теракты. Кроме того, во взаимодействии с СГБ Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
По его словам, "примеры предотвращенных злодеяний лишний раз подчеркивают важность тесного взаимодействия наших ведомств в борьбе с международным терроризмом".