09:01 26.05.2026
Бортников рассказал о совместной антитеррористической борьбе с Узбекистаном

Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ совместно с коллегами из Узбекистана пресекли пять нападений террористов в регионах РФ, в том числе в Москве.
  • В начале года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами обезвредила ячейку, планировавшую резонансные теракты.
  • Бортников подчеркнул важность тесного взаимодействия ведомств в борьбе с международным терроризмом.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. ФСБ вместе с коллегами из Узбекистана пресекли пять нападений террористов в регионах РФ, в том числе в Москве, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена терячейка, планировавшая резонансные теракты. Кроме того, во взаимодействии с СГБ Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
По его словам, "примеры предотвращенных злодеяний лишний раз подчеркивают важность тесного взаимодействия наших ведомств в борьбе с международным терроризмом".
РоссияУзбекистанМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГБезопасность
 
 
