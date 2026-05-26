Бортников обвинил украинские спецслужбы в заброске диверсантов в Россию
08:59 26.05.2026
Бортников обвинил украинские спецслужбы в заброске диверсантов в Россию

Бортников: ВСУ забрасывают диверсантов в Россию через приграничные территории

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
  • Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора.
  • Бортников сообщил о вовлечении трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность и тотальной работе по воздействию на население через интернет.
  • Бортников подчеркнул, что результаты совместной оперативной работы органов ФСБ с партнерами по СНГ свидетельствуют о масштабах угроз с украинского направления.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Ведут тотальную работу по воздействию на население наших стран посредством сети "Интернет", в том числе через разветвленную структуру так называемых "колл-центров", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
"О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству", - добавил он.
