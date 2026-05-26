Бортников обвинил украинские спецслужбы в заброске диверсантов в Россию

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с РФ государств для заброски в Россию диверсантов и средств террора, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекают трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Ведут тотальную работу по воздействию на население наших стран посредством сети "Интернет", в том числе через разветвленную структуру так называемых "колл-центров", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
"О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству", - добавил он.