Рейтинг@Mail.ru
Европа превратила Украину в военный плацдарм, заявил Бортников - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 26.05.2026
Европа превратила Украину в военный плацдарм, заявил Бортников

Бортников: Европа превратила Украину в плацдарм для военных действий против РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бортников заявил, что Европа превратила Украину в военный плацдарм.
  • По его словам, европейские страны поддерживают киевский марионеточный режим и используют его для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Европейские покровители превратили Украину в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Показательной является ситуация на Украине, где ее европейские покровители установили и поддерживают марионеточный режим. Под лживые обещания скорого принятия в ЕС, страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
Предотвращение теракта на судне Аррхениус - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
ФСБ нашла мины на корпусе газовоза, прибывшего из Бельгии
Вчера, 12:49
 
УкраинаРоссияЕвропаАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕвросоюзСНГБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала