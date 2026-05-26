Европа превратила Украину в военный плацдарм, заявил Бортников

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Европейские покровители превратили Украину в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Показательной является ситуация на Украине, где ее европейские покровители установили и поддерживают марионеточный режим. Под лживые обещания скорого принятия в ЕС, страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).