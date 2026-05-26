Бортников заявил о попытках террористов ослабить власть в Кабуле

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Ситуация в Афганистане сложная, террористы и оппозиция при поддержке спецслужб Великобритании продолжают попытки ослабить власть в Кабуле, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
По его словам, правительству талибов удается удерживать страну от гражданской войны и территориального распада, принимаются необходимые меры для вывода экономики из кризиса.
"Однако эти усилия подрывают периодически обостряющиеся вооруженные столкновения с Пакистаном, которые отвлекают ресурсы афганских силовиков от борьбы с внутренними угрозами. В первую очередь это филиал ИГИЛ* – "Вилаят Хорасан"*, связанные с ним джихадистские группировки, а также антиталибская вооруженная оппозиция, представленная такими структурами, как "Фронт национального сопротивления Афганистана" и "Фронт свободы Афганистана", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
"Опираясь на данный регион, западники рассчитывают впоследствии влиять на ситуацию в республиках Центральной Азии в выгодном для себя ключе. Названные силы при активной поддержке спецслужб Великобритании продолжают попытки ослабить власть в Кабуле, стремясь расширить неподконтрольные талибам районы страны, прежде всего на севере", - добавил он.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
* Входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию