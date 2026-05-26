Бортников заявил о попытках террористов ослабить власть в Кабуле

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Ситуация в Афганистане сложная, террористы и оппозиция при поддержке спецслужб Великобритании продолжают попытки ослабить власть в Кабуле, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, правительству талибов удается удерживать страну от гражданской войны и территориального распада, принимаются необходимые меры для вывода экономики из кризиса.