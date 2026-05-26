В ГД рассказали, как получить оплату больничного при заболевании в отпуске

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин может получить оплату больничного при заболевании в отпуске, если прервет административный отпуск и «на бумаге» вернется к работе для оформления больничного.

Работодатель не вправе запретить работнику прервать отпуск и оформить больничный, если тот действительно заболел.

Если Социальный фонд отказывает в выплате пособия по временной нетрудоспособности, то можно обжаловать его решение в вышестоящем органе или суде.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиянин может получить оплату больничного при заболевании в отпуске, если прервет административный отпуск и "на бумаге" вернется к работе, чтобы оформить больничный, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Ко мне на приемы приходят люди, которые неделями болели в отпуске за свой счет, терпели, не обращались к врачам, потому что думали: "Все равно не оплатят". Это заблуждение. Если вы заболели, вы имеете полное право прервать административный отпуск, на бумаге вернуться к работе и оформить больничный. Деньги за дни болезни вам обязаны выплатить", - сказал Свищев

Парламентарий отметил, что, по общему правилу, пособие по временной нетрудоспособности за период отпуска за свой счет не назначается, однако законодательство не запрещает работнику выйти из такого отпуска досрочно.

"Работодатель не вправе запретить вам прервать отпуск и оформить больничный, если вы действительно заболели. Ваше здоровье - это ваше здоровье. А обязанность работодателя передать в Социальный фонд достоверные сведения. Решение о выплате принимает фонд, а не начальник. Так что не бойтесь, действуйте по закону", - добавил он.

Депутат пояснил, что сначала следует обратиться к врачу и получить листок нетрудоспособности. По его словам, важно, чтобы больничный был открыт после даты окончания административного отпуска или после его досрочного прерывания.

"Далее необходимо согласовать с работодателем досрочное прекращение отпуска без сохранения зарплаты. Это можно сделать в устной или письменной форме, закон не требует строгой процедуры. Также необходимо предоставить работодателю листок нетрудоспособности. Тот, в свою очередь, передаст сведения в Социальный фонд", - уточнил Свищев.