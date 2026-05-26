Выручка "Билайна" за I квартал выросла до 86,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Общая выручка ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") за I квартал 2026 года выросла на 11,8% год к году и составила 86,7 миллиарда рублей, сообщила компания.

Сервисная выручка увеличилась на 13,6% — вклад в рост внесли все бизнес-сегменты, отметили в "Билайне".

"EBITDA достигла 34,4 миллиарда рублей (+3,5%), чистая прибыль составила 0,8 миллиарда рублей, прибавив 2,8 миллиарда рублей к уровню прошлого года. В отчетном квартале АКРА повысило кредитный рейтинг компании до уровня AA(RU) с прогнозом "Стабильный", - говорится в сообщении.

Компания продолжила инвестировать в сеть: количество базовых станций выросло на 13,9% и достигло 247 тысяч, а доля VoLTE-звонков (передача голосовых вызовов через мобильную сеть 4G (LTE) по протоколу IP) увеличилась до 62,4%.

"Билайн" запустил в коммерческую эксплуатацию отечественную базовую станцию на площадке в Дубне — план на год предусматривает запуск двух тысяч таких станций.

Как сообщалось, качество связи оператора было отмечено первыми местами в независимых исследованиях DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") в метро Москвы и Санкт-Петербурга, на трассе М11 и в городах Золотого кольца.

В корпоративном и ИИ-направлении облачный бизнес Beeline Cloud нарастил выручку на 14% год к году, а "Билайн" и ООО "Рэдмэдробот" (бренд red_mad_robot) объявили о создании совместного предприятия для разработки и массового внедрения агентного ИИ нового поколения.