Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили шесть украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.
"В течение дня с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18