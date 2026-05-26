ПВО ночью сбила 59 украинских беспилотников

- Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 59 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 мая текущего года до 7.00 мск 26 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.
