Краткий пересказ от РИА ИИ Российские многофункциональные истребители Су-35С уничтожают беспилотники на дальних подступах и наносят точные удары, сообщил летчик.

Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения объектов наземной инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома базирования.

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российские многофункциональные истребители С-35С уничтожают беспилотники на дальних подступах, наносят точные удары и обнаруживают позиции противника на большом удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram ОАК передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С © Фото : ПАО "ОАК"/Telegram ОАК передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С

"Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения" - приводит слова летчика пресс-служба "Ростеха".

Он назвал Су-35С маневренным многофункциональным истребителем, который работает без нареканий, а экипажу удобно им управлять.