Специальная военная операция на Украине
 
08:02 26.05.2026 (обновлено: 10:43 26.05.2026)
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские многофункциональные истребители Су-35С уничтожают беспилотники на дальних подступах и наносят точные удары, сообщил летчик.
  • Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С.
  • Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения объектов наземной инфраструктуры на значительном удалении от аэродрома базирования.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российские многофункциональные истребители С-35С уничтожают беспилотники на дальних подступах, наносят точные удары и обнаруживают позиции противника на большом удалении от линии боевого соприкосновения, сообщил летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.
"Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения" - приводит слова летчика пресс-служба "Ростеха".
Он назвал Су-35С маневренным многофункциональным истребителем, который работает без нареканий, а экипажу удобно им управлять.
Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.
